A Kyiv, les dirigeants européens affichent leur plein soutien à l'Ukraine

(Actualisé avec annonces, déclarations) KYIV, 2 février (Reuters) - Une dizaine de hauts responsables de l'Union européenne (UE), dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, se sont rendus jeudi à Kyiv pour promettre une aide militaire, financière et politique à l'Ukraine à l'approche du jour anniversaire du début de l'invasion russe. A l'occasion d'une conférence de presse avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, Ursula von der Leyen a annoncé qu'un nouveau train de sanctions de l'UE contre la Russie serait mis en place le 24 février, date anniversaire du début de l'offensive russe en Ukraine. Elle a indiqué que le plafonnement du prix du pétrole instauré par l'UE et les partenaires du G7 coûtait à la Russie 160 millions d'euros par jour, et qu'un autre plafonnement - sur les produits pétroliers - était à venir. "Nous faisons payer (au président russe Vladimir) Poutine pour sa guerre atroce", a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse. "La Russie paie un lourd tribut car nos sanctions érodent son économie, la rejetant en arrière d'une génération". "Nous allons continuer à faire monter la pression encore plus haut", a-t-elle ajouté alors que Volodimir Zelensky a plaidé durant la conférence pour davantage de mesures punitives de l'UE contre Moscou. Les États membres de l'UE doivent toutefois encore se mettre d'accord sur le plafonnement du prix des produits pétroliers russes, la Pologne et les États baltes faisant pression pour que le plafond soit abaissé avant lundi, date à laquelle il doit être appliqué par tous les pays du G7. La République tchèque a proposé des sanctions technologiques plus strictes afin de limiter davantage la capacité de la Russie à produire des armes pour le conflit en Ukraine. Le bloc s'efforce également de lutter contre le contournement des sanctions, notamment par le biais de la Biélorussie. NOUVELLE ENVELOPPE D'AIDE MILITAIRE Le déplacement de hauts responsables européens en Ukraine, le premier d'une telle importance depuis le début de la guerre le 24 février 2022, intervient alors que l'Occident s'est engagé à livrer de nouvelles armes à l'Ukraine afin de faire face à l'invasion russe. Une décision qualifiée de "provocation" par Moscou. Le Conseil européen a annoncé jeudi une septième enveloppe d'aide militaire à l'Ukraine de quelque 500 millions d'euros ainsi que 45 millions d'euros pour financer des missions de formation. L'UE a déjà déboursé environ 60 milliards d'euros pour aider l'Ukraine, selon des responsables, dont 12 milliards d'euros d'aide militaire. "Les nouvelles mesures prises aujourd'hui envoient un message clair à un moment crucial: nous continuerons de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et aussi longtemps que cela sera nécessaire", a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borell qui a aussi fait le déplacement en Ukraine. Ursula von der Leyen a par ailleurs annoncé qu'un centre international pour la poursuite des crimes en Ukraine serait mis en place à La Haye, aux Pays-Bas. "Il coordonnera la collecte des preuves, il sera intégré à l'équipe d'enquête conjointe qui est soutenue par notre agence Eurojust", a-t-elle expliqué. Lors de leur visite en Ukraine, qui se poursuivra vendredi, les hauts responsables européens discuteront aussi des moyens de faciliter l'accès des produits ukrainiens au marché européen ou des moyens à mettre en oeuvre pour aider l'Ukraine à couvrir ses besoins énergétiques. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'entretiendra vendredi avec Volodimir Zelensky. (Reportage Gabriela Baczynska, Tom Balmforth, Pavel Polityuk et Dan Peleschuk; avec Benoit Van Overstraeten et Charlotte Van Campenhout, version française Camille Raynaud, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)