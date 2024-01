A Kyiv, la ministre japonaise des Affaires étrangères promet de continuer à soutenir l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La ministre japonaise des Affaires étrangères a promis que le Japon continuerait de soutenir l'Ukraine afin de ramener la paix dans le pays, lors d'une visite surprise dimanche à Kyiv. "Le Japon est résolu à continuer de soutenir l'Ukraine afin que la paix puisse revenir", a déclaré Yoko Kamikawa lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien Dmitro Kouleba, qui s'est tenue dans un abri en raison d'une alerte aérienne. La Russie a tiré près de 300 missiles et plus de 200 drones lors d'une série d'attaques aériennes menées sur l'Ukraine dans les derniers jours de 2023 et depuis le début de l'année 2024. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes ont lancé 28 attaques de drone, principalement dans le sud et l'est de l'Ukraine, et trois missiles de croisière dans la nuit de samedi à dimanche. "J'ai informé ma collègue des besoins de l'Ukraine non seulement en avions (...), mais aussi et avant tout dans les systèmes de défense aérienne", a déclaré Dmitro Kouleba. Le Japon n'est pas autorisé à exporter des armes vers des pays en guerre. Il a toutefois annoncé le mois dernier qu'il s'apprêtait, grâce à une révision de ses règles d'exportation d'armements, à livrer des missiles anti-aériens Patriot aux Etats-Unis, qui pourraient indirectement bénéficier à Kyiv. Le ministère japonais des Affaires étrangères a également annoncé l'organisation d'une conférence Japon-Ukraine sur la reconstruction du pays d'Europe orientale le 19 février. (Pavel Polityuk; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)