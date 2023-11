A Gaza, plus de 100 employés de l'Onu ont été tués, un record !

Crédit photo © Reuters

par Emma Farge, Gabrielle Tétrault-Farber et Riham Alkousaa GENÈVE (Reuters) - Plus de 100 employés des Nations Unies ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré vendredi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), ce qui en fait le conflit le plus meurtrier jamais connu par l'Onu en si peu de temps. Certains ont été tués alors qu'ils faisaient la queue pour acheter du pain, d'autres sont morts avec leurs familles dans leurs maisons, a déclaré l'UNRWA à Reuters, alors qu'Israël mène depuis le 7 octobre et l'attaque surprise du Hamas des bombardements intenses sur la bande de Gaza, gérée par le groupe islamiste. "Dévastation. Plus de 100 collègues de l'UNRWA ont été tués en un mois. Parents, enseignants, infirmières, médecins, personnel de soutien. L'UNRWA est en deuil, les Palestiniens sont en deuil, les Israéliens sont en deuil", a déclaré le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini sur X (anciennement Twitter). L'Onu a ensuite précisé que 101 de ses employés étaient décédés dans le conflit. "Ils représentent ce qui arrive à la population de Gaza. Il se trouve qu'ils travaillent pour l'Onu", a déclaré Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA. "Comme tous les autres civils de la bande de Gaza, ils n'auraient jamais dû être tués". Le personnel de l'Onu dans le monde entier observera une minute de silence et les drapeaux seront mis en berne lundi, a indiqué l'organisation. Outre Gaza, le deuxième conflit le plus meurtrier pour les travailleurs humanitaires de l'Onu a été celui du Nigeria en 2011, lorsqu'un assaillant a attaqué le bureau de l'organisation dans la capitale Abuja, tuant 46 personnes. Le conflit en cours au Sud-Soudan a tué 33 employés de l'Onu, et 33 autres ont été tués en Afghanistan en 2009 alors que les troupes américaines combattaient les taliban, selon la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires, une plateforme financée par les États-Unis qui compile les rapports sur les principaux incidents de sécurité affectant les travailleurs humanitaires. Selon cette base de données, sept autres travailleurs humanitaires palestiniens n'appartenant pas à l'Onu ont été tués à Gaza. Créée en 1949 à la suite de la première guerre israélo-arabe, l'UNRWA fournit des services publics, notamment des écoles et des établissements de santé. Une grande partie des 5.000 employés de l'UNRWA travaillant dans la bande de Gaza sont eux-mêmes des réfugiés palestiniens. (Reportage Emma Farge, Gabrielle Tétrault-Farber, Riham Alkousaa et Stephanie van den Berg, Blandine Hénault pour la version française)