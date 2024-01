A Davos, Zelensky appelle l'Occident à l'unité face à la Russie

A Davos, Zelensky appelle l'Occident à l'unité face à la Russie













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a appelé l'Occident à faire preuve d'unité face au président russe, Vladimir Poutine, et à intensifier son soutien à Kyiv dans sa guerre contre Moscou, à l'occasion d'un discours prononcé mardi au forum économique mondial de Davos. Des atermoiements de l'Occident dans son soutien à l'Ukraine et les risques d'une intensification de la guerre par la Russie pourraient prolonger la guerre de plusieurs années, a déclaré le président ukrainien. "En fait, Poutine incarne la guerre (...) Il ne changera pas (...) Nous devons changer. Nous devons tous changer pour que la folie qui réside dans la tête de cet homme ou de tout autre agresseur ne prenne pas le dessus", a déclaré Volodimir Zelenksy. Près de deux ans après le début de l'invasion russe, le président ukrainien s'est opposé fermement à un enlisement du conflit. Le forum de Davos se tient alors que les troupes ukrainiennes ont adopté une position plus défensive après une contre-offensive d'ampleur menée l'année dernière mais qui n'a pu briser les lignes défensives de la Russie. Kyiv s'efforce désormais de sécuriser l'aide occidentale auprès de Bruxelles et Washington. Répondant à des questions de journalistes à la suite de son discours, Volodimir Zelensky a dit avoir reçu des "signaux positifs" sur le déblocage de fonds par l'Union européenne. Il a dit espérer que les Etats-Unis approuvent une aide supplémentaire dans les prochaines semaines. En marge du forum, Volodimir Zelensky a rencontré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, le conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis, Jake Sullivan, et le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. (Olena Harmash, Yuliia Dysa et Pavel Polityuk; version française par Zhifan Liu)