A Chartres, Macron salue l'investissement de 2,1 MdsE de Novo Nordisk

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi à Chartres à l'occasion de l'annonce par le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk d'un investissement de 2,1 milliards d'euros pour développer et diversifier son site en Eure-et-Loir, alors que le président de la République s'efforce de se présenter en champion de la réindustrialisation de la France. Le groupe danois, qui a récemment supplanté le géant français du luxe LVMH au rang de plus grande entreprise européenne par la capitalisation boursière, a annoncé jeudi qu'il prévoyait de plus que doubler la superficie de son site de Chartres via cet investissement. L'investissement de 2,1 milliards d'euros de Novo Nordisk est un "montant inédit", a salué jeudi Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, en présence du directeur général du laboratoire danois, Lars Fruergaard Jørgensen. "C'est inédit pour l'industrie pharmaceutique en France et c'est l'un des plus gros montants d'investissement industriel pour notre pays cette année", a salué le chef de l'Etat. "Cet investissement va permettre d'assurer la résilience des chaînes de production dans un secteur essentiel qu'est celui de la santé (...) C'est au coeur de la bataille de la souveraineté industrielle et sanitaire que nous menons. C'est aussi au coeur de la bataille de l'emploi". Avec l'investissement de Novo Nordisk, plus de 500 emplois vont être créés sur le site de Chartres, qui emploie déjà environ 1.500 personnes et dont l'extension devrait être progressivement achevée d'ici 2028. SUCCÈS FOUDROYANT Le site de Chartres, dont la production est essentiellement destinée à l'export, est pour l'instant spécialisé dans les cartouches et les flacons d'insuline ainsi que dans l'assemblage et le conditionnement de stylos injecteurs préremplis. Selon l'Elysée, Novo Nordisk a choisi la France, en concurrence avec d'autres pays européens notamment l'Irlande, quelques mois seulement après un entretien en tête à tête entre Emmanuel Macron et Lars Fruergaard Jørgensen lors d'un sommet annuel "Choose France". L'investissement du groupe danois fait écho à celui de son concurrent américain Eli Lilly qui a dévoilé la semaine dernière un projet de 2,5 milliards de dollars pour la construction d'une usine en Allemagne. L'objectif de Novo Nordisk, qui connaît un succès foudroyant avec ses traitements contre le diabète et l'obésité, est de répondre à la forte demande qui lui est adressée. Au début du mois, le groupe a déjà annoncé un investissement de six milliards de dollars (5,62 milliards d'euros) au Danemark pour accroître la production de son médicament vedette pour la perte de poids, Wegovy. Jeudi, Novo Nordisk a annoncé qu'il débuterait le 22 février la commercialisation du Wegovy au Japon, le premier lancement réalisé en Asie. Le Wegovy est déjà disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Norvège et au Danemark. (Reportage Michel Rose, avec Anna Ringstrom à Stockholm et Jacob Gronholt-Pedersen à Copenhague; rédigé par Camille Raynaud, Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par)