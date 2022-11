A Bali, Xi plaide pour renforcer la coopération franco-chinoise dans un entretien avec Macron

PEKIN (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a déclaré mardi lors d'un entretien bilatéral avec Emmanuel Macron que la Chine et la France devraient renforcer leur coopération tout en respectant mutuellement leurs intérêts propres, rapportent les médias publics chinois.

Lors de cet entretien entre les présidents français et chinois, organisé en marge du sommet des dirigeants des pays du G20 à Bali, Xi Jinping a également émis le souhait que la France fournisse un environnement plus équitable et non discriminatoire pour les entreprises chinoises dans l'Hexagone.

