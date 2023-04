A Bakou, Colonna appelle à réduire les tensions dans le Caucase

par Nailia Bagirova BAKOU (Reuters) - La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a appelé jeudi, lors d'une visite à Bakou, l'Azerbaïdjan à lever un barrage routier installé sur la seule voie terrestre reliant l'Arménie à l'enclave disputée du Haut-Karabakh, afin de réduire les tensions entre les deux républiques du Caucase. Lors d'une conférence de presse avec son homologue Djeyhoun Baïramov, au début d'une visite dans le Caucase qui la conduira également en Arménie et en Géorgie, Catherine Colonna a déploré une mesure unilatérale - condamnée dès dimanche par le Quai d'Orsay - et estimé que la liberté de circulation dans le couloir de Latchine, qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh, était "essentielle pour rétablir la confiance". L'installation de ce checkpoint par l'Azerbaïdjan ce week-end alimente des tensions déjà vives entre Bakou et Erevan, qui accuse l'Azerbaïdjan de procéder depuis décembre au blocus de l'enclave. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livré deux guerres, la dernière en 2020, au sujet du Haut-Karabakh, reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais mais peuplée majoritairement d'Arméniens. Lors de sa conférence de presse, Catherine Colonna a rejeté l'hypothèse émise par un journaliste selon laquelle la France aurait une position hostile à l'Azerbaïdjan, comme l'avait déclaré en novembre dernier le président azerbaïdjanais Ilham Aliev au sujet de son homologue français Emmanuel Macron. Elle a estimé que la réouverture du corridor de Latchine était une question de droit international et que "la région a besoin de gestes qui la nourrissent si l'on veut nourrir le processus de paix". "Faire la paix est possible. Cela suppose vision, détermination et courage", a encore déclaré la cheffe de la diplomatie française sur Twitter. En réponse, Djeyhoun Baïramov a déclaré que l'Azerbaïdjan dénonçait depuis deux ans et demi - date de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu après la guerre de l'automne 2020 - le fait que l'Arménie utilise cette route pour transporter des armes et des combattants vers l'enclave. "Mais je ne me souviens pas d'une quelconque déclaration de la France contre l'Arménie", a-t-il cinglé. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a de son côté accusé jeudi les Etats-Unis et la France de chercher à entraver les efforts de médiation de Moscou entre les deux anciennes républiques soviétiques. La Russie a déployé une force de maintien de la paix de 5.000 hommes pour mettre fin au conflit de 2020, qui s'est achevé par d'importants gains territoriaux pour l'Azerbaïdjan. Mais l'Arménie reproche depuis plusieurs mois à Moscou de ne pas mettre tout en oeuvre pour maintenir ouvert le corridor de Latchine, qui traverse le territoire azerbaïdjanais. (Rédigé par Mark Trevelyan et Felix Light; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault et Jean Terzian)