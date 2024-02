A 12 jours du Salon de l'agriculture, Rousseau (FNSEA) dénonce la lenteur du gouvernement

PARIS, 12 février (Reuters) - La réponse du gouvernement face aux problèmes des agriculteurs n'est pas assez rapide, a déclaré lundi Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, plus grand syndicat agricole français, à douze jours du Salon de l'agriculture, ajoutant que la colère du mouvement n'est pas retombée. "Près de 10 jours après la suspension (du) mouvement, le tempo, le rythme n'est pas le bon et c'est ce que je déplore", a déclaré Arnaud Rousseau au micro de franceinfo. "Nous avons, à l'initiative d'un certain nombre de départements, des actions qui vont se mener plutôt en direction des grandes surfaces pour contrôler les prix, pour regarder que le sujet de la juste rémunération des agriculteurs soit bien centrale", a-t-il dit, ajoutant que, "pour le moment", aucun mouvement national n'était prévu. Les agriculteurs français ont manifesté leur colère en début d'année contre la précarisation de leur profession, la multiplication des normes et des différences de traitement par rapport à d'autres pays extra-européens. Les agriculteurs ont levé leurs blocages autoroutiers au début du mois après des annonces du gouvernement, déclarant attendre leur mise en oeuvre "concrète" d'ici à l'ouverture du Salon de l'agriculture le 24 février. "Le président est très conscient qu'on a besoin d'apporter des réponses d'ici le Salon, c'est à lui qu'appartient de faire ces annonces et puis on fera en sorte qu'on puisse avoir un Salon le plus apaisé possible", a poursuivi Arnaud Rousseau. (Reportage par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)