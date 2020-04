9 Etats américains préparent la "réouverture" de leur économie

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Neuf Etats américains ont annoncé lundi avoir entamé les préparatifs de la "réouverture" de leur économie et de la levée des mesures strictes de confinement de la population en s'appuyant sur des signes laissant espérer que le pire de l'épidémie de coronavirus est désormais passé dans le pays.

Les Etats de New York, du New Jersey et du Connecticut, dans le nord-est, vont coordonner cette démarche avec le Delaware, la Pennsylvanie et Rhode Island, a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

"Personne n'a jamais vécu cela, personne n'a toutes les réponses", a-t-il toutefois reconnu lors d'une téléconférence avec ses cinq homologues. "La santé publique, l'économie: qui passe en premier ? Chacun passe en premier."

De leur côté, les gouverneurs de Californie, de l'Oregon et de l'Etat de Washington, sur la côte ouest, ont annoncé être parvenus à s'entendre sur une approche commune du redémarrage de l'activité économique mais n'ont donné aucun calendrier précis et ont assuré que la santé de la population était prioritaire.

Quelques heures plus tôt, le président Donald Trump avait déclaré que la décision de "rouvrir" l'économie lui appartenait, confirmant ainsi la persistance des tensions avec les gouverneurs qui marque la gestion de l'épidémie de Covid-19 depuis le début de celle-ci.

"Il s'agit d'une décision du président, et pour de nombreuses bonnes raisons. Ceci étant dit, l'administration et moi travaillons étroitement avec les gouverneurs et cela continuera. Une décision de moi, en liaison avec les gouverneurs et des contributions venant d'ailleurs, sera prise dans peu de temps", a-t-il écrit sur Twitter.

Jusqu'à présent, si les autorités fédérales en matière de santé ont publié des recommandations visant à limiter la propagation du coronavirus, sur la distanciation sociale et le port de masques entre autres, Washington n'a donné aucune recommandation de portée nationale concernant la fermeture des établissements scolaires, des services publics ou des entreprises, laissant chaque Etat assumer ses responsabilités en la matière.

Donald Trump ne cache pas sa volonté de voir l'activité économique reprendre dès que possible dans l'ensemble du pays alors que les mesures de confinement ont conduit plus de 15 millions de personnes en trois semaines à demander des allocations chômage.

Selon des juristes, le président des Etats-Unis ne dispose toutefois que d'une autorité limitée en la matière. Le dixième amendement de la constitution américaine attribue en effet aux Etats les pouvoirs de police et de régulation des services publics.

(Doina Chiacu, version française Marc Angrand)