53 soldats et miliciens tués au Burkina Faso

OUAGADOUGOU, 5 septembre (Reuters) - Dix-sept militaires et 36 miliciens pro-gouvernementaux ont été tués lundi au cours de combats contre des groupes armés dans le nord du Burkina Faso, a annoncé mardi l'armée burkinabè dans un communiqué. Le Burkina Faso, en proie à une insurrection d'inspiration djihadiste menée notamment par des groupes liés à Al Qaïda et à l'Etat islamique, est depuis le début de cette année l'épicentre des violences meurtrières au Sahel. Les combats qui ont coûté la vie lundi aux 53 soldats et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), une milice pro-gouvernementale, se sont déroulés dans la province de Yatenga, dont l'armée tente de reprendre le contrôle pour permettre aux habitants contraints de fuir les violences de rentrer chez eux. Il y a plus de deux millions de déplacés internes au Burkina Faso. (Reportage de Thiam Ndiaga, version française Tangi Salaün, édité par Zhifan Liu)