50 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas

par Evan Garcia

SAN ANTONIO, Texas (Reuters) - Cinquante migrants qui tentaient de gagner clandestinement les Etats-Unis ont été retrouvés morts lundi à l'intérieur d'un semi-remorque à San Antonio, au Texas, a déclaré mardi par le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador.

Il s'agit d'un des incidents les plus meurtriers liés au trafic d'êtres humains à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Une enquête criminelle a été ouverte par l'Agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE), en lien avec la police texane.

La température à San Antonio avoisinait lundi les 40 degrés Celsius, avec un fort taux d'humidité, il n'y avait visiblement pas d'eau à l'intérieur du camion, dont le système de climatisation ne fonctionnait pas, ont déclaré les autorités américaines.

Parmi les victimes figurent 22 ressortissants mexicains, a déclaré le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard sur Twitter, ainsi que sept Guatémaltèques et deux Honduriens. La nationalité des 19 autres victimes n'a pas encore été établie.

Lundi soir, selon les pompiers de San Antonio, le bilan s'établissait à 46 morts et 16 autres personnes, dont quatre mineurs, hospitalisées pour cause de déshydratation et d'épuisement.

Le camion a été retrouvé près d'une voie ferrée dans une zone peu habitée en périphérie sud de San Antonio.

Un nombre record de traversées clandestines de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis a été enregistré ces derniers mois, provoquant des critiques à l'encontre de la politique d'immigration du président américain Joe Biden.

(Avec Valentine Hilaire à Mexico; version française Jean Terzian et Valentine Baldassari, édité par Jean-Stéphane Brosse)