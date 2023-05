5 mises en examen après la mort de 27 migrants dans la Manche en 2021, selon des sources

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Cinq militaires français ont été mis en examen pour "non assistance à personne en danger" dans le cadre de l'enquête sur le naufrage d'un bateau dans la Manche qui causé la mort de 27 migrants en novembre 2021, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Ce naufrage est la pire catastrophe recensée impliquant des migrants dans les eaux séparant la France et la Grande-Bretagne, lesquelles s'étaient rejeté la responsabilité de l'accident. Une ONG française avait déposé plainte dans la foulée du naufrage, déclarant que les migrants avaient appelé à l'aide à la fois les autorités françaises et les autorités britanniques mais avaient dû attendre qu'un pêcheur lance l'alerte pour recevoir des secours, plus d'une dizaine d'heures plus tard. Les mis en examen ont été laissés libres à l'issue de leur mise en examen, a-t-elle précisé. (Reportage Jean-Michel Belot, rédigé par Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)