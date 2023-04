5 instituts prévoient une croissance de l'économie allemande de 0,3% en 2023

BERLIN (Reuters) - Cinq instituts économiques prévoient une croissance du produit intérieur brut (PIB) allemand de 0,3% en 2023, en hausse par rapport à la contraction de 0,4% anticipée à l'automne, ont déclaré deux sources au fait des études à Reuters. Pour 2024, les cinq instituts, quatre allemands et un autrichien, prévoient une croissance du PIB de 1,5%, contre 1,9% précédemment. Ils tablent sur un taux d'inflation de 6,0% en 2023, qui ralentirait à 2,4% en 2024. (Reportage Maria Martinez, rédigé par Friederike Heine ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)