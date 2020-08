5.429 nouveaux cas d'infection par le coronavirus en 24 heures

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a enregistré 5.429 cas confirmés supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus en 24 heures, a annoncé mercredi l'agence Santé Publique France (SPF).

Il s'agit du chiffre quotidien le plus élevé annoncé depuis la mi-avril et il marque une hausse de plus de 60% par rapport à mardi.

Le ministère de la Santé précise que les chiffres des hospitalisations et des décès n'ont pas été mis à jour en raison d'un problème technique.

Santé Publique France avait fait état mardi de 4.600 patients atteints du COVID-19 hospitalisés, dont 410 en réanimation, et de 30.544 décès au total depuis le début de l'épidémie.

(Marc Angrand, Jean-Philippe Lefief et Geert De Clercq)