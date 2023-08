41 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants - Ansa

ROME (Reuters) - Le naufrage d'un bateau de migrants a fait 41 morts au large de l'île italienne de Lampedusa, a rapporté mercredi l'agence de presse Ansa en s'appuyant sur les récits de quatre survivants. L'embarcation, qui transportait 45 personnes dont trois enfants, est partie jeudi matin de Sfax en Tunisie avant de couler quelques heures plus tard dans le canal de Sicile, a ajouté l'agence italienne. Les quatre rescapés, trois hommes et une femme originaires de Côte d'Ivoire et de Guinée, ont été débarqués par les garde-côtes à Lampedusa. Les garde-côtes italiens n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Le lien n'est pas encore clairement établi entre ce navire et les deux bateaux dont les autorités italiennes ont rapporté le naufrage dimanche. Elles avaient alors fait état de deux morts, 30 personnes disparues et 57 survivants. Par ailleurs, les autorités tunisiennes ont annoncé lundi avoir retrouvé onze corps dans un navire près de Sfax et que 44 migrants étaient toujours disparus. Près de 93.700 migrants sont arrivés en Italie par la mer cette année contre 44.700 à la même période l'an dernier, selon les données du ministère de l'Intérieur mis à jour lundi. (Alvise Armellini, version française Jean-Stéphane Brosse et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)