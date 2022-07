3M va se séparer de son activité de soins de santé

(Reuters) - Le groupe industriel américain 3M a annoncé mardi un projet de scission de son activité de soins de santé, dont il conservera une part de 19,9% du capital.

3M rejoint ainsi un grand nombre de conglomérats qui cherchent à simplifier leurs activités et à relever le cours de leurs actions, sous la pression notamment des investisseurs activistes.

General Electric, Johnson & Johnson et Toshiba Corp ont annoncé au cours de l'année écoulée leur intention de scinder ou de céder des activités.

La division de soins de santé, qui représentait en 2021 environ un quart du chiffre d'affaires total de 3M, se concentrera sur le traitement des plaies, les soins bucco-dentaires et les technologies de santé.

"La décision de se séparer de notre activité de soins de santé donnera naissance à deux entreprises de classe mondiale, bien capitalisées et bien positionnées pour poursuivre leurs priorités respectives", a déclaré Mike Roman, le PDG de 3M.

Le titre du groupe était en hausse de 3,3% à 138,50 dollars dans les échanges d'avant-Bourse.

3M entend boucler son opération de scission d'ici la fin 2023.

Connu notamment comme le fabricant du ruban adhésif Scotch et des Post-it, le groupe a également fait état d'une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre à 2,48 dollars (2,45 euros) par action, contre 2,75 dollars par action un an plus tôt.

Il explique notamment cette diminution par les restrictions sanitaires liées au COVID-19 en Chine qui ont eu un impact sur ses activités de production de l'entreprise dans le pays.

(Reportage Kannaki Deka à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)