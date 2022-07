3M va se séparer de son activité de soins de santé

26 juillet (Reuters) - Le groupe industriel américain 3M a annoncé mardi un projet de scission de son activité de soins de santé, dont il conservera une part de 19,9% du capital.

Le chiffre d'affaires de la division s'est élevé à 8,6 milliards de dollars (8,47 milliards d'euros) en 2021.

Le groupe entend boucler l'opération d'ici la fin 2023.

3M, connu notamment comme le fabricant du ruban adhésif Scotch et des Post-it, a également fait état d'une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre à 2,48 dollars (2,45 euros) par action, contre 2,75 dollars par action un an plus tôt.

Il explique notamment cette diminution par les restrictions sanitaires liées au COVID-19 en Chine qui ont eu un impact sur ses activités de production de l'entreprise dans le pays. (Reportage Kannaki Deka à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)