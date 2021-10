3e victoire d'affilée pour Osasuna

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Une seule formation du championnat espagnol reste sur plusieurs victoires consécutives. Vainqueur sur la pelouse de Villarreal (1-2) lors de la 9e journée de Liga, Osasuna aligne un troisième succès consécutif en championnat. Lucas Torro avait donné l'avantage aux visiteurs dès la 26e minute mais Gerard Moreno a permis aux locaux d'égaliser peu avant l'heure de jeu. Les hommes d'Unai Emery, dominateurs, ont longtemps cru ramener au moins un point de ce duel mais un but de Chimy Avila à la 87e minute a permis à Osasuna d'aller chercher la victoire. 2 tirs cadrés, 2 buts : les troupes de Jagoba Arrasate restent sur leur nuage et reviennent à égalité de points avec le Real Madrid, le FC Séville et l'Atlético Madrid, qui ont tous joué un match de moins.