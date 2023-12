315.000 soldats russes tués ou blessés en Ukraine, selon le renseignement US

WASHINGTON (Reuters) - Les services de renseignement américains estiment dans un rapport récemment déclassifié que 315.000 soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine, soit près de 90% des effectifs militaires déployés par Moscou dans le pays au début du conflit, en 2022, a déclaré mardi une source proche des renseignements. Les pertes humaines et matérielles subies par Moscou ont fait reculer de dix-huit ans la modernisation militaire de la Russie, a ajouté cette source. Contactée par Reuters pour un commentaire, l'ambassade de Russie à Washington n'a pas donné suite dans l'immédiat. Moscou accuse régulièrement les Occidentaux d'exagérer les pertes russes et de sous-estimer les pertes ukrainiennes, très importantes selon les Russes. Le rapport déclassifié estime que la Russie a lancé l'invasion de l'Ukraine en février 2022 avec 360.000 soldats. Depuis, 315.000 militaires ont été tués ou blessés, soit 87% du total engagé lors du déclenchement par le Kremlin de son "opération spéciale", a déclaré la source interrogée par Reuters. L'ampleur de ces pertes explique pourquoi la Russie a été contrainte de déclarer une mobilisation partielle de 300.000 hommes fin 2022 et d'assouplir ses règles de recrutement afin de pouvoir enrôler des détenus ou des civils plus âgés, ajoute le rapport. L'armée russe a également perdu 1.300 véhicules blindés sur le champ de bataille et doit aujourd'hui recourir à des chars T62 fabriqués dans les années 1970, a dit la même source. L'Ukraine ne communique jamais sur les pertes de son armée, considérées comme un secret d'Etat. Dans un article paru en août, le New York Times citait des responsables américains selon lesquels le bilan ukrainien approcherait les 70.000 morts. S'appuyant sur des sources "ouvertes", deux Ukrainiens, Herman Chapovalenko et l'historien Iaroslav Tyntchenko, ont évalué ces pertes à 24.500 morts - au combat ou hors combat -, le mois dernier dans le journal ukrainien Tyjden, tout en estimant que le bilan réel était vraisemblablement plus élevé. (Reportage Jonathan Landay, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)