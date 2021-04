300 personnes arrêtées en Russie lors de manifestations pro-Navalny, selon une ONG

Crédit photo © Reuters

VLADIVOSTOK/MOSCOU (Reuters) - La police russe a interpellé mercredi quelque 300 personnes lors de manifestations de soutien à l'opposant Alexeï Navalny, en grève de la faim depuis trois semaines, a déclaré l'ONG russe OVD-Info, spécialisée dans le suivi des rassemblements d'opposants.

Les partisans du principal détracteur du Kremlin, qui est emprisonné depuis février dans une colonie pénitentiaire à l'est de Moscou, craignent pour sa santé et exigent qu'il reçoive un traitement médical approprié.

Les autorités russes répondent que Navalny est traité comme tous les autres prisonniers. Elles avaient averti que ces manifestations seraient illégales.

Lioubov Sobol, l'une des figures de la chaine YouTube d'Alexeï Navalny, et Kira Iarmych, la porte-parole de l'opposant russe, ont toutes deux été placées en détention à Moscou quelques heures avant un rassemblement qui devait converger sur une place près du Kremlin.

L'accès a la place a été bloqué par des barrières métalliques, la même chose a été observée sur la place Rouge et des dizaines de fourgons de police ont été déployés sur les lieux.

Dans l'est du pays, à Vladivostok, entre 200 et 300 personnes sont venues soutenir Alexeï Navalny, certains brandissant des banderoles où l'on pouvait lire "Liberté pour les prisonniers politiques" ou "Non à la guerre, les répressions et la torture!".

Charles Michel, le président du Conseil européen, a déclaré que ces arrestations étaient "déplorables".

Un groupe d'experts du Conseil des droits de l'homme des Nations unies a de son côté demandé l'évacuation médicale de Navalny à l'étranger, disant craindre pour sa vie.

(Alexei Chernyshev à Vladivostok, Tom Balmforth, Anton Zverev et Gabrielle Tétrault-Farber à Moscou, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Jean-Stéphane Brosse)