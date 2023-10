29 soldats tués dans une attaque au Niger, près du Mali

NIAMEY, 3 octobre (Reuters) - Au moins 29 soldats nigériens ont été tués dans une attaque de rebelles armés dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali, a annoncé le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué lu lundi soir à la télévision nationale. Il n'a pas identifié les auteurs de cette attaque, l'une des plus meurtrières au Niger depuis que l'armée a pris le pouvoir fin juillet en renversant le président Mohamed Bazoum. Le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso voisins, est confronté depuis plusieurs années aux violences de groupes islamistes armés. Les militaires revenaient précisément d'une opération contre des rebelles lorsqu'ils ont été pris pour cible par plus de 100 assaillants circulant à bord de véhicules et sur des motos. Ils ont été victimes d'engins explosifs et de kamikazes. La junte a décrété trois jours de deuil national. (Reportage Abdel-Kader Mazou, rédigé par Bate Felix, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)