24 Français ont été tués dans les attaques du Hamas en Israël dit Borne

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le bilan des victimes françaises dans les attaques du Hamas en Israël est désormais de 24 morts, a déclaré mercredi la Première ministre Elisabeth Borne, ajoutant que sept autres ressortissants français étaient toujours portés disparus. "Je tiens à saluer le travail de nos diplomates mobilisés jour et nuit qui aurons permis à 3.500 de nos concitoyens de rejoindre la France" depuis les attaques du 7 octobre, a ajouté Elisabeth Borne devant le Sénat. La France suit attentivement la situation de plusieurs dizaines de ressortissants bloqués à Gaza, a-t-elle précisé, demandant par ailleurs la libération de tous les otages sans délais et sans conditions. (Rédigé par Kate Entringer)