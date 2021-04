2020, année la plus chaude jamais enregistrée en Europe

Crédit photo © Reuters

par Kate Abnett

BRUXELLES (Reuters) - L'année 2020 a été la plus chaude jamais recensée en Europe et en Arctique, des feux de forêt extrêmes ont été enregistrés durant l'été en partie à cause de la faible couverture neigeuse, indique le programme européen d'observation terrestre Copernicus dans son rapport publié jeudi.

La température annuelle moyenne en Europe en 2020 a été la plus élevée jamais enregistrée et elle se situait au moins à 0,4 degré Celsius au-dessus des cinq années les plus chaudes, qui ont toutes eu lieu au cours de la dernière décennie, précise le rapport.

"Les températures augmentent quelles que soient les saisons en Europe", souligne Freja Vamborg, une des scientifiques du programme Copernicus.

L'hiver 2020 en Europe a été le plus chaud jamais enregistré, avec une température supérieure de 3,4 degrés Celsius à la moyenne observée entre 1981 et 2020.

L'automne 2020 sur le Vieux continent a également été le plus chaud jamais connu. Les vagues de chaleur estivales en revanche n'ont pas été aussi intenses ou prolongées que ces dernières années, malgré des températures record enregistrées dans certaines régions comme en Scandinavie et en France.

L'année 2020 en Arctique a été une "année spectaculaire", a déclaré Freja Vamborg, en raison des incendies de forêt relevés en Sibérie, qui ont été alimentés par des températures élevées et une couverture de neige inférieure à la moyenne.

L'année dernière, la température moyenne en Sibérie était de 4,3 degrés Celsius au-dessus de la moyenne de la période 1981-2020.

À l'échelle de la planète, Copernicus Earth a noté que 2020 était l'une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées, ce qui correspond aux observations publiées cette semaine par l'Organisation météorologique mondiale.

L'Union européenne a conclu mercredi un accord provisoire prévoyant une réduction d'au moins 55% de ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2030, davantage que son précédent objectif qui était d'une baisse de 40%.

Les Etats-Unis devraient annoncer ce jeudi leur objectif climatique à l'occasion d'un sommet des dirigeants de la planète organisé par le président Joe Biden, mettant ainsi la Chine et l'Inde sous pression pour qu'elles réduisent davantage leurs émissions.

Les engagements des pays dans leur ensemble sont actuellement en deçà de la trajectoire qui permettrait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau préindustriel et d'éviter ses effets les plus délétères.

