190 migrants secourus dans la Manche ce week-end

PARIS (Reuters) - La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a annoncé samedi que 190 migrants tentant de traverser la Manche à bord d'embarcations avaient bénéficié d'opérations d'assistance et de sauvetage depuis le début du week-end. Plusieurs opérations de sauvetage ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, puis dans la journée de samedi, dans le détroit du Pas-de-Calais, point où les côtes britanniques sont lex plus proches des côtes françaises. Lors de plusieurs des interventions, des migrants ont refusé de quitter les embarcations. "Compte tenu des risques encourus par les migrants en cas d'actions contraignantes pour les obliger à embarquer sur les moyens de sauvetage de l'Etat (chute à la mer, choc thermique, trauma divers), il a été décidé de les laisser poursuivre leur route", a précisé la préfecture dans un communiqué. Les naufragés secourus ont été pris en charge par les services de secours terrestres et la police aux frontières, a-t-elle ajouté. La Manche est une des zones maritimes les plus fréquentée au monde, avec plus de 400 navires de commerce qui y transitent chaque jour, et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles, surtout en pleine période hivernale. (Reportage Gilles Guillaume)