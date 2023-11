15 Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie

15 Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie













(Actualise bilan et lieux concernés) RAMALLAH, Cisjordanie, 9 novembre (Reuters) - Quinze Palestiniens ont été tués et au moins 20 autres blessés lors d'un raid des forces israéliennes à Jénine et dans un camp de réfugiés de la ville ainsi que dans d'autres localités de Cisjordanie occupée, a déclaré jeudi le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne a dit conduire des opérations antiterroristes à Jénine, sans fournir plus de détails. Au moins 178 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis l'attaque menée le 7 octobre dernier en Israël à partir de la bande de Gaza par le Hamas, selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé. (Ali Sawafta, Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey pour la version française, édité par Blandine Hénault)