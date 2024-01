11 suspects arrêtés après le double attentat de Kerman

DUBAI (Reuters) - Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté 11 personnes soupçonnées de liens avec le double attentat meurtrier de Kerman, mercredi, et ont saisi des explosifs, a déclaré le ministère du Renseignement dans un communiqué diffusé vendredi par la télévision d'Etat à Téhéran. Les attentats, revendiqués jeudi par le groupe Etat islamique, ont fait une centaine de morts dans cette ville du sud-est de l'Iran. Ce sont les plus meurtriers dans l'histoire de la République islamique, fondée en 1979. Dans son communiqué, le ministère du Renseignement déclare que deux personnes ont été arrêtées pour avoir fourni une aide aux deux kamizakes à l'origine des explosions. Ces dernières sont survenues à un quart d'heure d'intervalle lors d'une cérémonie marquant le quatrième anniversaire de la mort du général Qassem Soleimani, ancien commandant des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, tué le 3 janvier 2020 par une frappe de drone américaine en Irak. Les neuf autres personnes sont soupçonnées de liens avec les attaques, a ajouté le ministère. Des explosifs, des vestes explosives, des engins explosifs déclenchables à distance, des détonateurs ont également été saisis, a-t-il dit, ajoutant que l'un des kamikazes avait été identifié comme étant de nationalité tadjike. (Rédaction de Dubaï, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)