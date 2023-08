11 personnes manquent à l'appel après un incendie dans le Haut-Rhin

PARIS, 9 août (Reuters) - Onze personnes manquent à l'appel après un incendie survenu mercredi matin dans un gîte privé à Wintzenheim, près de Colmar dans le Haut-Rhin, a déclaré la préfecture locale. Une personne a été hospitalisée en urgence relative, une autre a été choquée et 17 personnes ont été évacuées lors de cet incendie rapidement maîtrisé par les pompiers malgré la violence des flammes, a ajouté la préfecture dans un communiqué. Le sinistre, qui s'est déclaré vers 06h30, a embrasé partiellement un bâtiment de 500 m2 qui accueillait un groupe d'adultes originaires de Nancy pour les vacances, a-t-elle précisé. (Elizabeth Pineau, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)