10 millions de masques produits par semaine en France fin avril, dit Macron

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La production de masques de protection en France va tripler d'ici fin avril pour atteindre 10 millions par semaine afin de faire face aux besoins liés à l'épidémie de coronavirus en cours, a déclaré mardi Emmanuel Macron.

"Avant la crise, nous produisions 3,3 millions de masques par semaine, fin avril nous serons à plus de 10 millions, nous aurons plus que triplé en quelques semaines", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une visite de l'usine de masques de la PME Kolmi-Hopen, en périphérie d'Angers (Maine-et-Loire).

"En parallèle, de nouveaux acteurs Faurecia, Michelin, Intermarché, se mobilisent aussi pour produire des masques dans la période et nous aurons ainsi la capacité à produire en France d'ici fin avril environ 15 millions de masques par semaine", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, d'ici "trois à quatre semaines nous aurons la capacité de produire un million de masques par jours" d'autres catégories (hors FFPP) afin de pouvoir fournir des masques à d'autres professions que le personnel soignant, a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé la mise en place d'un consortium industriel français réunissant Air Liquide Valeo et PSA et "qui va permettre de produire d'ici mi-mai 10.000 respirateurs lourds comme plus légers".

(Nicolas Delame et Marine Pennetier)