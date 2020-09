Zwift a officialisé une levée de fonds de 450 M$

Zwift a officialisé une levée de fonds de 450 M$









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Zwift , la plateforme de fitness en ligne pour les cyclistes et les coureurs, a officialisé une levée de fonds de 450 millions de dollars dans un tour de table de série C, mené par la société d'investissement KKR, aux côtés de nouveaux investisseurs tels que Permira, Zone 5 Ventures, True, Highland Europe, Novator et Causeway Media.

Cet investissement permettra d'accélérer le développement de la plateforme logicielle principale et de mettre sur le marché des équipements conçus par l'entreprise, faisant de Zwift une expérience plus immersive et plus fluide pour ses utilisateurs.

Depuis son lancement en 2015, plus de 2,5 millions de comptes ont été enregistrés sur Zwift dans 190 pays, positionnant Zwift comme le leader mondial sur le marché du fitness connecté à domicile...