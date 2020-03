Zone euro : la pandémie pourrait amputer le PIB de 340 MdsE en 2020

(Boursier.com) — S&P Global Ratings met à jour ses prévisions. Alors que les coûts économiques liés à la pandémie de coronavirus en Europe augmentent rapidement avec la mise en place des mesures pour lutter contre la propagation du virus, l'agence anticipe désormais une contraction du PIB d'environ 2% cette année tant dans la zone euro qu'au Royaume-Uni. Globalement, S&P estime que la pandémie pourrait coûter au Vieux Continent 340 MdsE en 2020. En France, S&P table sur une contraction du PIB de 1,7% cette année.

Si l'agence anticipe une reprise d'au moins 3% l'an prochain, elle souligne également que les risques restent clairement orientés à la baisse car l'épidémie pourrait être plus longue et plus étendue que ce que l'on envisage actuellement. Par exemple, un confinement de quatre mois pourrait entraîner une baisse du PIB européen de 10% en 2020.