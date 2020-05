ZEWAY lève 15 millions d'euros

(Boursier.com) — Nouvel acteur Français de la mobilité électrique, ZEWAY vient de lever 15 millions d'euros à l'occasion d'un premier tour de table. Demeter via le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET), Allianz France via son fonds InnovAllianz, et le fonds WaterStart Capital se sont associés aux côtés des actionnaires-fondateurs de l'entreprise et de Business Angels.

Cette levée de fonds permet à ZEWAY de lancer un concept inédit en Europe de scooters électriques personnels à batteries échangeables dans un réseau de stations déployé dans la ville, fonctionnant sur une plateforme technologique et digitale dédiée...