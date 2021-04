Ze Energy et Lendosphere lancent une campagne de financement participatif

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ze Energy annonce l'ouverture via Lendosphere du premier financement participatif pour une centrale solaire hybride, située à Mennetou-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher. D'un montant total de 575.000 euros, la campagne permettra aux investisseurs de contribuer au développement d'une solution combinant production photovoltaïque décarbonée et stockage d'énergie. Cette opportunité d'investissement est ouverte aux habitants du département d'implantation de la centrale et des départements limitrophes...