Yogosha lève 2 ME pour soutenir sa croissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Yogosha, pionnier du Bug Bounty privé en France, annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès de OneRagtime, BNP Paribas Développement ainsi qu'auprès de ses investisseurs historiques : Axeleo Capital, Starquest Capital et ZTP.

Avec pour volonté de réduire l'exposition des entreprises aux cyberattaques, Yogosha va profiter de sa nouvelle levée pour accélérer son développement à l'international, structurer ses équipes et poursuivre ses efforts en 'R&D'.

Cofondée en 2015 par Yassir Kazar (CEO) et Kevin Liagre (CTO), la plateforme de Bug Bounty Yogosha permet aux entreprises de toutes tailles d'identifier leurs failles de sécurité et de réduire leur exposition aux cyberattaques, sur tous types d'environnements, site web, API, application mobile, infrastructure, IoT...

En réalisant cette nouvelle levée, Yogosha souhaite étendre son offre aux pays de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), où de premiers contrats ont été récemment conclus, notamment avec une banque allemande et un groupe de e-commerce en Espagne.

Afin de répondre à ses objectifs, la start-up entend poursuivre ses efforts de recherche et développement et structurer ses équipes avec de nouveaux talents, à l'instar de ses deux collaborateurs nouvellement arrivés : Fanny Forgeau, Directrice des opérations, ex COO de Linkfluence, et Christophe Marnat, VP stratégie et partenariats (EMEA), ex-chargé de mission à l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), qui apporte plus de 15 ans de savoir-faire...