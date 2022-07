Yellen et Powell, qui jugeaient l'inflation transitoire, ne voient maintenant pas la récession

(Boursier.com) — La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré une fois encore que l'économie américaine n'était pas en récession, malgré le rapport sur le PIB de jeudi qui montrait une nouvelle baisse de la croissance pour le deuxième trimestre consécutif. Au lieu de cela, Yellen a déclaré aux journalistes hier que la croissance américaine ralentissait après avoir augmenté à un rythme effréné à la suite de la pandémie... Tout serait donc question de point de vue, et la 'récession technique' actuelle n'en serait donc pas une, pour le moment du moins. "Ce rapport indique une économie en transition vers une croissance plus stable et durable", a déclaré Yellen. "Il est clair que nous assistons à un ralentissement de l'économie et de la demande qui est approprié si nécessaire pour passer d'une croissance rapide à la reprise... Nous devons assister à un ralentissement et nous le constatons".

Yellen a déclaré que les derniers trimestres avaient montré un ralentissement significatif du rythme des dépenses dans l'économie, soulignant un frein budgétaire. Elle a souligné que les dépenses de consommation restaient positives, bien que ces données montrent également des signes de ralentissement. Dans le cas d'une récession, Yellen a déclaré qu'elle s'attendrait à des pertes d'emplois substantielles, à des fermetures d'entreprises, à un ralentissement considérable des activités du secteur privé et à des fortunes familiales sous une pression immense... "Ce n'est pas ce que nous voyons en ce moment", a constaté Yellen. "Lorsque vous regardez l'économie, la création d'emplois se poursuit, les finances des ménages restent solides et les dépenses de consommation et les entreprises augmentent".

Les commentaires de Yellen intervenaient après l'annonce d'une régression du PIB américain sur un rythme annualisé de 0,9% au deuxième trimestre, à rapprocher d'un consensus FactSet de +0,8%. Cela faisait suite à une baisse de 1,6% de l'activité au cours des trois premiers mois de cette année. Yellen avait déjà préparé les marchés plus tôt dans la semaine en insinuant que la définition traditionnelle d'une récession n'était pas applicable.

La baisse du deuxième trimestre a été en partie attribuée à un énorme frein des stocks, tandis que des baisses des investissements fixes résidentiels et non résidentiels et des dépenses publiques ont également contribué au recul global.

Deux trimestres consécutifs de décroissance économique constituent la définition communément acceptée de la récession, bien que Yellen et d'autres responsables de l'administration Biden se soient efforcés récemment de noter que les récessions n'étaient définies formellement que par le National Bureau of Economic Research. Le NBER définit une récession comme "une baisse significative de l'activité économique qui s'étend à l'ensemble de l'économie et qui dure plus de quelques mois".

Le président de la Fed, Jerome Powell, ne croit pas non plus que les États-Unis soient en récession, soulignant ce qu'il a qualifié de "force remarquable" du marché du travail. "Je ne pense pas que les États-Unis soient actuellement en récession", a déclaré cette semaine Powell, lors d'une conférence de presse. "Je citerais le marché du travail. La croissance ralentit cependant. Mais la croissance de l'emploi a été en moyenne de 450 000 par mois, ce qui est remarquablement fort. Cela n'a pas de sens que l'économie soit en récession avec cela".