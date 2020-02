Yann Couvreur Pâtisserie lève 1,9 ME

(Boursier.com) — Yann Couvreur Pâtisserie annonce une levée de fonds de 1,9 million d'euros. Au total, onze investisseurs ont rejoint l'aventure. Les fonds levés serviront à accélérer la transformation digitale opérée par la maison de pâtisserie, à développer celle-ci à l'international et en province, ainsi qu'à ouvrir une nouvelle boutique parisienne.

"L'idée, depuis le départ, était de développer une marque de pâtisserie, un groupe. Nous avons attendons de trouver nos repères et notre positionnement pour faire cette levée de fonds, et ainsi demander à des experts de nous faire confiance", explique Yann Couvreur.