Xilam Animation : 'Métamorphose 2030' lauréat de l'appel à projets de "La Grande Fabrique de l'image" France 2030

(Boursier.com) — Xilam Animation annonce que son projet Métamorphose 2030 est lauréat de l'appel à projets de "La Grande Fabrique de l'image" France 2030.

A l'occasion du Festival de Cannes, Rima Abdul Malak, Ministre de la Culture, Bruno Bonnell, Secrétaire Général pour l'Investissement, en charge de France 2030, et Eric Lombard, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations ont présenté les 68 lauréats de l'appel à projets "La Grande Fabrique de l'image" du plan France 2030, réunissant le meilleur des studios de tournage, des studios numériques et de la création.

Ce programme doté de 350 millions d'euros doit permettre de replacer la France en tête de la production de contenus culturels et créatifs.