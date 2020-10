Worldline : le chiffre d'affaires a atteint 572,7 millions d'euros au T3

(Boursier.com) — Au cours du troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 572,7 millions d'euros, en forte amélioration par rapport au deuxième trimestre, les mesures de distanciation sociale, de confinement et de fermeture des magasins ayant été progressivement levées depuis mi-mai dans nos principales géographies. Ainsi, et comme attendu, la baisse organique du chiffre d'affaires au troisième trimestre a été limitée à -2,7%, représentant une forte amélioration par rapport à la baisse de -13,1% du chiffre d'affaires enregistrée au second trimestre.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2020 s'est élevé à 1 662,0 millions d'euros. Depuis le début de l'année, l'activité du groupe a été impactée par les mesures sanitaires liées à la COVID-19 et leurs effets sur les économies européennes, notamment entre mars et juin. Cependant, grâce au profil d'activité diversifié de Worldline, la baisse du chiffre d'affaires depuis le début de l'année est restée limitée à -4,7%.

Résultats de l'offre publique initiale et finalisation de l'acquisition d'Ingenico

Pour rappel, l'offre publique amicale de Worldline sur Ingenico a été lancée le 30 juillet 2020 et a été clôturée le 15 octobre 2020. Cette offre a connu un très grand succès, avec 88,64% des actions Ingenico (représentant au moins 83,20% des droits de vote) et 99,57% des OCEANEs Ingenico apportées.

Le règlement-livraison des actions a eu lieu le 28 octobre 2020, permettant ainsi la consolidation d'Ingenico par intégration globale à partir du 1er novembre 2020.

Réouverture de l'offre publique jusqu'au 4 novembre 2020

Afin de permettre aux actionnaires d'Ingenico et aux détenteurs d'OCEANEs n'ayant pas apporté leurs titres à l'offre initiale de le faire dans des conditions inchangées, l'offre a été réouverte du 22 octobre au 4 novembre 2020 (inclus).

Achèvement des travaux de préparation à l'intégration d'Ingenico permettant la mise en oeuvre immédiate du programme Day - one readiness et le déploiement de la nouvelle organisation combinée.

Grâce à la méthodologie éprouvée Day-one readiness de Worldline et à la mobilisation totale des équipes des deux groupes pour la préparation de l'intégration, Worldline est maintenant prêt à fonctionner comme une seule et même entreprise dès le 2 novembre, ce qui permet la mise en oeuvre en temps voulu des programmes détaillés d'intégration et de synergie.

Lancement de la revue stratégique de l'activité des terminaux de paiement

Tel que déjà communiqué le 3 février 2020, le Groupe lance maintenant la revue stratégique de son activité de terminaux de paiement, désormais renommée Solutions & Services de Terminaux (SST).

En effet, afin d'accélérer la transformation de cette Ligne de Services Mondiale vers un modèle commercial basé sur le cloud et facturé à l'usage (Payment Platform as a Service - PPaaS), un examen des alternatives stratégiques disponibles pour SST sera entrepris afin d'assurer les meilleures perspectives de développement à long terme de l'activité, dans le meilleur intérêt de ses clients, employés et actionnaires.

Worldline envisage d'avoir mené à son terme cette revue stratégique en 2021.

Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline a déclaré : "Worldline publie aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, parfaitement en ligne avec nos attentes. L'amélioration significative de l'évolution du chiffre d'affaires au troisième trimestre reflète, en particulier, une forte dynamique des paiements domestiques sur tous nos principaux marchés, soutenue par l'adoption accélérée des paiements électroniques et une dynamique toujours forte du commerce en ligne.

Au-delà de l'activité commerciale courante, le fait majeur de ces derniers mois a été de bien sûr de mener à son terme, hier, l'acquisition stratégique et amicale d'Ingenico. Je tiens à remercier chaleureusement les équipes des deux groupes pour leur coopération exemplaire qui nous a permis d'atteindre ce résultat dans le strict respect de notre calendrier d'ensemble. Je suis très heureux du taux d'apport à l'offre publique extrêmement élevé à 89%, qui témoigne de l'adhésion massive des actionnaires d'Ingenico à notre projet et de la pertinence industrielle reconnue de ce rapprochement. Nous nous réjouissons de compter désormais les actionnaires d'Ingenico parmi nos actionnaires.

Worldline est plus que jamais en position centrale pour continuer à participer au mouvement de consolidation de notre industrie des paiements digitaux, en Europe et au-delà et comme prévu, nous engageons également la revue stratégique de l'activité des terminaux de paiement.

Grâce au minutieux travail de préparation effectué par les équipes depuis l'annonce de la transaction, nous sommes aujourd'hui pleinement opérationnels pour mettre immédiatement en oeuvre l'intégration et nos programmes de synergies.

Avec la transformation accélérée au profit des paiements digitaux liée à la pandémie et au repositionnement compétitif très significativement renforcé de la nouvelle société, nous nous projetons avec une confiance totale dans le très fort potentiel de croissance organique de la société pour 2021 et au-delà."