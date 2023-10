Worklib acquiert son homologue belge Deskalot

(Boursier.com) — worklib , startup française spécialisée dans l'organisation du travail hybride, annonce l'acquisition de Deskalot, première plateforme de location d'espaces de travail au Benelux et "corp-up" développée par le groupe Partena Professional, prestataire de services RH. En avril 2023, la startup avait révélé l'acquisition de Neo-nomade, leader de la réservation d'espaces de coworking en France, ainsi qu'une levée de fonds de 10 ME.

Cette nouvelle opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement de worklib : devenir la plateforme leader de la flexibilité des espaces de travail. L'intégration de Deskalot au sein de l'entité worklib permet dès à présent de proposer plus de 8.000 espaces de travail à ses clients.

Le travail hybride, une tendance durable qui ne connaît pas de frontières

Ces dernières années, le travail hybride - qui consiste à combiner travail à distance et présence au bureau - connaît une forte progression partout dans le monde. En France, c'est une réalité pour plus de 30% de la population active. Même constat en Belgique et aux Pays-Bas qui arrivent dans le peloton de tête européen, avec respectivement 37% et 51% des salariés qui y télétravaillent (source : Eurofound).

Dans ce contexte de transformation profonde, bon nombre d'entreprises cherchent malgré tout un modèle idéal et doivent relever des enjeux conséquents comme la coordination de la présence des salariés sur site, la collaboration, les conditions de travail à distance, la réduction des surfaces immobilières...