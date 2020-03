'WNE 2020' : report de l'événement au second semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WNE (World Nuclear Exhibition), évènement dont le succès est intrinsèquement lié à son rayonnement international, annonce son report au second semestre 2020.

En raison des circonstances générées par la pandémie du COVID-19, et afin de tenir compte des décisions prises par les différents pays dont sont issus les exposants, de l'incertitude mondiale sur la fin de la crise sanitaire et des interrogations des exposants et partenaires, Reed Expositions France et le GIFEN ont jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour une participation optimale des acteurs majeurs de la filière nucléaire mondiale et ont, en conséquence, décidé le report de WNE (initialement prévu les 23, 24 et 25 juin 2020).

WNE 2020 aura lieu d'ici la fin de cette année et toute information sera communiquée aux exposants et aux visiteurs dans les meilleurs délais...