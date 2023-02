Wizz Air a signé un protocole d'accord avec Neste pour la fourniture en carburant aviation durable

(Boursier.com) — Wizz Air, la compagnie aérienne européenne, a signé un protocole d'accord avec Neste, pour la fourniture en carburant aviation durable (CAD) à partir de 2025. Ce protocole d'accord donne à Wizz Air la possibilité d'acheter 36.000 tonnes de CAD à Neste pour l'approvisionnement du réseau de lignes de la compagnie aérienne en Europe. Cette collaboration permet à Wizz Air de réaliser des progrès conformes à son plan visant à réduire l'intensité en CO2 par passager-kilomètre.

L'annonce d'aujourd'hui consolide la position de Wizz Air à titre de choix du transporteur aérien le plus durable et constitue un élément clé de la stratégie environnementale de la compagnie aérienne visant à réduire l'intensité des émissions de carbone de 25% d'ici à 2030 et à atteindre le niveau net zéro d'ici à 2050. En 2022, Wizz Air a affiché son intensité en carbone annuelle la plus faible, s'élevant à 55,2 grammes par passager/km. La compagnie aérienne a continuellement ajouté de nouveaux Airbus A321neo à sa flotte et a remplacé les appareils plus anciens. La part des nouveaux avions de technologie neo au sein de la flotte de Wizz Air devrait dépasser les 50% d'ici à la fin mars 2023. Ces avions sont présentement capables de voler avec jusqu'à 50% de mélange CAD.

Le carburant aviation durable de Neste est produit à partir de matières premières de déchets et de résidus provenant de sources durables et 100% renouvelables, notamment des huiles de cuisson usagées et des déchets de graisses animales. Le CAD est mélangé au carburéacteur conventionnel avant utilisation et fonctionne parfaitement avec les infrastructures d'approvisionnement en carburant et les moteurs d'avion existants.

Le CAD offre les mêmes performances que le carburéacteur classique, mais avec une empreinte carbone considérablement inférieure sur la base du cycle de vie. L'utilisation du carburant aviation durable Neste permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% au cours du cycle de vie du carburant par rapport à l'utilisation de carburéacteur fossile.

Ian Malin, vice-président et directeur financier du groupe Wizz Air, a déclaré : "Chez Wizz Air, nous continuons d'investir dans les technologies innovantes. Nous sommes convaincus que le CAD joue un rôle clé dans la solution de décarbonation de l'industrie aéronautique. Le partenariat avec Neste, le premier producteur mondial de CAD, réaffirme nos progrès dans la réduction de l'intensité de nos émissions de carbone, qui est déjà l'une des plus faibles parmi les compagnies aériennes du monde. En collaborant avec Neste, nous allons favoriser l'adoption du CAD dans l'ensemble de notre réseau, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus durable pour l'aviation."