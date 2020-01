Wisper réalise une opération de levée de fonds de 12 ME

Wisper réalise une opération de levée de fonds de 12 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wisper, éditeur de solutions de management des postes de travail, annonce avoir bouclé une opération de levée de fonds de 12 millions d'Euros pour renforcer ses fonds propres.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de ses investissements hardware et de la poursuite de son développement technologique et commercial, en France et à l'international.

Avec cette levée de fonds, Wisper entame un tournant majeur dans son évolution commerciale. Forte de cette confiance renouvelée, Wisper à travers ses solutions ceBox, virtualisation sans infrastructure serveur, va pouvoir pénétrer de nouveaux marchés et régions, et fait déjà bénéficier de nombreux clients de nouvelles fonctionnalités dans le Cloud en mode Saas.

ceBox est une solution dont le développement est assuré par une équipe 'R&D' 100% française. Depuis son lancement en 2016, ceBox a été accueilli favorablement par les clients, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'expérience client, du commerce de détail, de la santé et dans le secteur public. L'objectif premier était de faciliter la gestion des postes de travail des sociétés multisites. Forte de cet intérêt, la solution se développe aujourd'hui à l'échelle mondiale...