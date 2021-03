WiSEED annonce la création de sa filiale WiSEED Transitions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Acteur de référence du crowdfunding en France, WiSEED annonce la création de sa filiale WiSEED Transitions, destinée à financer la transition énergétique et la croissance verte. Le groupe compte ainsi accélérer sa stratégie dans le financement des entreprises dédiées aux énergies renouvelables et à l'environnement, secteurs sur lesquels WiSEED a développé une forte expertise depuis sa création en 2008.

Pas moins de 76 projets ont déjà été financés historiquement à travers des opérations de crowdfunding proposées par WiSEED, sur ces secteurs, pour un montant total de 25 ME (dont 40% en obligations et 60% en actions), ce qui fait de WiSEED un des principaux financeurs privés indépendants en crowdfunding, en faveur de la filière, et le leader pour le financement en equity de la transition énergétique.

La création de WiSEED Transitions entend donner une plus grande visibilité et autonomie de gestion à l'activité avec l'objectif de porter la collecte à 100 ME d'ici 2024.