Winfarm annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris

Winfarm annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Winfarm annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris :

- Augmentation de capital de 16,8 ME après exercice de la clause d'extension et susceptible d'être porté à 19,3 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation

- Prix de l'introduction en bourse fixé à 35 euros par action - Une demande globale de 23,1 ME, soit un taux de sursouscription de 1,6 fois

- Demande globale des investisseurs individuels de 8,6 ME - Capitalisation boursière d'environ 67,8 ME (avant exercice de l'option de surallocation)

- Début des négociations sur Euronext Growth Paris le 9 décembre 2020 (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF).

A l'occasion du succès de l'introduction en bourse, Patrice Etienne, Président-Directeur général et fondateur de Winfarm, a commenté : "Je remercie vivement l'ensemble de nos nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels, qui nous ont témoigné leur confiance en contribuant au succès de cette introduction en bourse. Je tiens également à remercier chaleureusement nos collaborateurs et nos clients qui, par leur implication et leur confiance, font le succès de Winfarm au quotidien. Les fonds levés nous dotent des moyens nécessaires pour aller plus loin dans notre développement en France et à l'international. Déjà premier acteur en France de la vente à distance pour le monde agricole, nous comptons renforcer nos positions, accélérer notre diversification et nous imposer à l'échelle européenne. Nous y parviendrons en associant croissance organique et acquisitions avec en ligne de mire l'ambition de doubler notre chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire de l'entreprise pour construire ensemble dès aujourd'hui nos succès de demain."