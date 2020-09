White Bird accélère son développement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après une première acquisition réussie dans les Hauts-de-Seine au 1er trimestre 2020, White Bird poursuit sa stratégie de croissance avec le rachat, dans les Yvelines, du cabinet Gite Immo.

Cette opération permet à l'administrateur de biens nouvelle génération de poursuivre son ancrage local dans l'Ouest parisien et de renforcer rapidement ses activités de syndic et de gestion locative : quelques mois après son lancement, White Bird passe le seuil des 300 millions d'euros d'actifs sous gestion (+25%) et des 170 immeubles gérés (+65%).

"Cette deuxième acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'acquisitions ciblées et marque une nouvelle étape dans l'accélération de notre développement. A l'instar du cabinet Trodé & Cie intégré en avril dernier et qui a enregistré une croissance organique de 20% en l'espace de 6 mois, la transformation que nous mettons en oeuvre permet de créer de la valeur pour nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires", précise Delphine Merle, co-fondatrice de White Bird. "Dans le cadre de notre stratégie de croissance externe, nous visons des cabinets déjà bien implantés localement que nous accompagnons dans leur développement par la digitalisation des outils et la transformation des processus métier. Libérés des tâches à faible valeur ajoutée, ils passent plus de temps sur le terrain, au plus proche des intérêts des clients et s'affirment comme des stratèges patrimoniaux à part entière", complète Benoît Richard, co-fondateur.