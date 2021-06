WeTransfer viserait une valorisation de 1 milliard d'euros lors de son IPO à Amsterdam

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WeTransfer chercherait à obtenir une valorisation d'environ 1 milliard d'euros dans le cadre de son projet d'introduction en bourse plus tard dans l'année. Selon les sources proches du groupe néerlandais citées par 'Bloomberg', la société prépare son IPO à Amsterdam avec l'aide de plusieurs conseillers. L'opération pourrait avoir lieu dès ce mois-ci, en fonction des conditions du marché, mais pourrait être reportée au second semestre de l'année, croit savoir l'une de ces sources. Les discussions sont toujours en cours et le calendrier ainsi que la valorisation retenue pourraient encore évoluer.

WeTransfer, dirigé par Gordon Willoughby, développe des outils utilisés pour le partage de fichiers et la collaboration à distance. La société, fondée en 2009, compte la société de capital-risque Highland Europe comme principal actionnaire avec une participation de 57,6%. HPE Growth, qui a mené un tour de table de 35 millions d'euros en 2019, détient de son côté 13,5%. En pleine croissance, la firme a vu ses ventes plus que doubler entre 2017 et 2019, à 44,1 millions d'euros.