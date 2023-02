WeMaintain remporte un appel d'offres lancé par la SNCF sur 79 sites en Ile-de-France

(Boursier.com) — WeMaintain , spécialiste de la maintenance des e?quipements techniques des bâtiments et acteur majeur de la Proptech, vient de remporter un appel d'offres public lancé par la SNCF, concernant la maintenance de 250 ascenseurs et monte-charges à travers 79 sites en Ile-de-France, parmi lesquels les gares Montparnasse, Lyon, et Austerlitz.

Ainsi, 8 jours seulement après l'annonce du dernier contrat signé avec CDC Habitat, la scale-up se réjouit de signer ce nouveau partenariat public avec la SNCF, son plus gros contrat en France depuis la création de WeMaintain en 2017.

C'est via sa filiale au Royaume-Uni que WeMaintain a développé une expertise dans le secteur des infrastructures ferroviaires. Depuis 2021, WeMaintain déploie son offre en Angleterre auprès de 150 millions d'usagers, via les 39 stations du réseau Docklands Light Railway de Londres, et cela sur plusieurs types d'équipements : les ascenseurs, les escalators ainsi que la sécurité incendie. Plus récemment, en 2022, la société s'est étendue à Manchester, à travers les 28 stations de tramway du Manchester Metrolink.

Ce contrat entre WeMaintain et la SNCF, d'une durée de 4 ans, est la démonstration que WeMaintain s'impose aujourd'hui comme un acteur mature dans ce marché en pleine croissance. La scale-up entend ainsi montrer qu'elle sait accompagner tout type d'acteurs de l'industrie immobilière et de la ville dans leurs transitions énergétiques et digitales.