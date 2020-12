WeLink : levée de fonds de 4,2 millions d'euros

(Boursier.com) — WeLink , solution SaaS française de développement de visibilité online, de génération et de conversion de prospects pour les professionnels, dévoile aujourd'hui sa nouvelle levée de fonds de 4,2 millions d'euros menée par OneRagtime, soutenue par Takara Capital, Thomas Rebaud (Meero) et Jonathan Benhamou (PeopleDoc), ainsi que ses Business Angels historiques.

Grâce à cette levée, WeLink souhaite renforcer sa présence en Europe, se structurer dans trois nouveaux pays (Brésil, Mexique, Canada), créer deux nouvelles verticales, ajouter de nouvelles fonctionnalités et enfin soutenir sa stratégie de recrutement (sales & tech).