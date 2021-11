Weexa Group poursuit son développement international

(Boursier.com) — Le 4 Octobre dernier, Weexa annonçait l'acquisition du groupe EDT, un des leaders français du marché de l'EDI (Echange de Données Informatisé) et de la facture électronique.

Comme annoncé à cette occasion, Weexa Group confirme son expansion à l'international avec l'ouverture de deux nouvelles succursales, au Mexique et au UK.

Weexa accompagne ses clients à l'international, grâce notamment à ses implantations à l'étranger : France, Turquie, République Tchèque, Hongrie, Maroc, Japon et Thaïlande. Cette présence à l'international permettait déjà à Weexa de couvrir aisément les zones EMEA et APAC. Sa zone d'intervention est aujourd'hui étendue avec l'ouverture du Mexique et de l'Angleterre, dans une dynamique "follow the sun".

Pour mieux servir ses clients, le groupe annonce ainsi l'ouverture d'un centre de service au Mexique et renforce sa présence en Angleterre avec une seconde filiale, afin de pouvoir accompagner ses clients sur tous les fuseaux horaires : "Nous sommes en plein développement, et avons encore de grands projets à venir en 2022. Nos clients, qui se trouvent sur tous les continents, nous réclament un accompagnement au plus proche de leurs activités, c'est dans ce sens que nous avons besoin d'une présence Weexa sur un maximum de fuseaux horaires" commente Jérôme Fleury, Président du groupe Weexa.

Weexa dispose de plus de 150 collaborateurs, d'infrastructures d'hébergement et d'équipe de support 24/365 dédiées aux applications EDI et e-facture. Avec une telle force de frappe, le groupe va pouvoir répondre à des appels d'offres et des consultations au même titre que les grands acteurs présents sur ce marché.