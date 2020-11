Weaccess Group : poursuit le développement de son savoir-faire à l'international

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite au lancement réussi il y a un an de son offre "private LTE" permettant le déploiement de réseaux 4G et 4G+ pour les entreprises et les collectivités, WEACCESS GROUP poursuit le développement de son savoir-faire à l'international avec à la clé, un potentiel important de carnet de commandes en Afrique francophone.

Le "private LTE", une technologie performante pour répondre aux besoins des entreprises et aux industries 4.0

Dans des secteurs stratégiques tels que l'Industrie, les Transports, et les Infrastructures, de plus en plus d'entreprises exigent, pour des raisons de sécurité, une qualité de service indépendante des applications grand public. Elles souhaitent également que les signaux 4G pénètrent dans des lieux non couverts par les opérateurs mobiles en raison d'une grande distance avec les stations de base ou dans des lieux confinés sans couverture.

Pour ces entreprises, maîtriser leur sécurité en gérant elles-mêmes leur propres cartes SIM et la maintenance sans attendre l'intervention d'un tiers représente aujourd'hui un atout essentiel pour gérer leurs communications.

Une offre clé en main et modulaire promise à un bel essor à l'international

Fort de sa maîtrise de la technologie radio 4G fixe/LTE et de son expertise de terrain, WEACCESS GROUP a élargi son offre au "private LTE" et assure à ses clients en France depuis 2020 l'accès à un réseau 4G totalement indépendant des opérateurs mobiles. Ce réseau 4G privé présente le double avantage de disposer de terminaux mobiles dernières générations tout en assurant le fonctionnement d'un service voix et d'un service IP pouvant supporter les applications métiers (Android/Apple).

Pour les entreprises basées à l'étranger, WEACCESS GROUP a récemment développé son offre "private LTE" de façon modulaire. Son approche est totalement flexible allant d'un service coeur de réseau 4G en mode cloud, à un transfert de technologie.

Des contacts importants dans l'exportation et le transfert de technologie sur les secteurs des mines et portuaire ont ainsi été établis en Afrique Francophone depuis le début du second semestre 2020.

La société signe actuellement des NDA (contrat de confidentialité) pour les études d'un certain nombre de réseaux qui placent la numérisation de leurs infrastructures comme un véritable élément stratégique pour l'évolution de leurs coeurs de métier.

Cette diversification commerciale qui valorise les savoir-faire historiques de WEACCESS GROUP dans le déploiement du THD radio sur les marchés extérieurs, offre un accès potentiel à de nouveaux marchés à plus forte rentabilité sans investissements technologiques supplémentaires.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2020 : 10 février 2021, après Bourse.