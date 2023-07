Wavestone et Q_PERIOR projettent de se rapprocher afin de constituer un champion européen du conseil

(Boursier.com) — Wavestone et Q_PERIOR, un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne, Suisse, Autriche), annoncent la signature d'un protocole d'accord en vue de se rapprocher et de créer ensemble un champion européen sur le marché du conseil.

La combinaison de deux acteurs de premier plan, partenaires depuis plusieurs années et partageant de nombreuses valeurs communes

Depuis 2019, Wavestone et Q_PERIOR ont établi un partenariat, non capitalistique, visant à développer des synergies commerciales en tirant parti de leurs complémentarités en termes de couvertures géographiques, de présences sectorielles et d'expertises.

Forts du succès de cette collaboration, des valeurs partagées et de la proximité qui s'est instaurée entre les équipes, les deux cabinets ont élaboré un projet de rapprochement afin d'unir leurs forces.

"Nous sommes convaincus que l'extraordinaire combinaison de facteurs favorables à ce rapprochement constitue une opportunité unique pour toutes les parties prenantes de Wavestone et de Q_PERIOR", déclare Karsten Höppner, CEO de Q_PERIOR. "Q_PERIOR est sans aucun doute le meilleur partenaire pour nous lancer dans un tel projet. Ensemble, nous pouvons nous fixer l'ambition de devenir un champion européen du conseil, d'envergure mondiale, à même d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations globales" ajoute Pascal Imbert, Président-Directeur général de Wavestone.

Fondé en 1990, Wavestone est un cabinet de conseil d'origine française, coté sur Euronext Paris, qui accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques en conjuguant étroitement des compétences business, technologiques et en matière de développement durable.

Wavestone compte 4.406 collaborateurs au 31 mars 2023, répartis dans 9 pays, principalement en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone allie ses expertises sectorielles à des savoir-faire pointus sur des enjeux au coeur de la réflexion de ses clients, notamment l'expérience client, la data et l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la supply chain ou encore le développement durable. Le cabinet dispose d'une compréhension approfondie des métiers de ses clients dans des secteurs d'activité tels que les services financiers, l'industrie, le luxe ou encore l'énergie.

Le modèle de développement de Wavestone combine croissance organique et croissance externe, avec une capacité éprouvée à intégrer de nouvelles équipes et de nouvelles expertises, tout en maintenant sa rentabilité à un niveau élevé.

Les équipes de Wavestone se rassemblent autour d'un socle de valeurs communes, dénommé The Positive Way (satisfaction client, développement des collaborateurs, responsabilité & éthique et esprit d'équipe), par-delà les disciplines et les géographies.

En 2022/23, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est établi à 532,3 ME, en croissance de +13%, pour une marge opérationnelle courante de 14,5%.

Q_PERIOR est un cabinet de conseil allemand, détenu par ses fondateurs, dirigeants et Partners, figurant parmi les leaders sur le marché germanophone (Allemagne, Suisse, Autriche). Q_PERIOR est né du rapprochement, en 2011, de trois sociétés de conseil en management & IT (ESPRiT Consulting AG, cofondée par Karsten Höppner en 1995, agens Consulting GmbH et Paricon AG).

Q_PERIOR compte 1.410 collaborateurs au 31 mars 2023. Le cabinet est présent dans 8 villes allemandes et 11 pays à travers le monde, avec une forte présence européenne, notamment en Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Royaume-Uni, ainsi qu'en Amérique du Nord.

Q_PERIOR accompagne la transformation de ses clients en s'appuyant sur des expertises métier et technologiques de premier plan, telles que les processus coeur de métier, la digitalisation ou encore SAP. Q_PERIOR associe à ses compétences de conseil un savoir-faire d'implémentation de solutions, tout en restant centré sur des services à forte valeur ajoutée.

Avec un portefeuille de clients grands comptes de premier plan et de champions régionaux, Q_PERIOR jouit d'un positionnement stratégique sur le marché allemand, premier marché européen du conseil, ainsi que sur le marché suisse. Les clients de Q_PERIOR appartiennent aux secteurs de l'assurance, de la banque, du transport, de l'automobile, de l'industrie et du secteur public.

La raison d'être de Q_PERIOR : devenir l'alternative la plus fiable aux acteurs globaux du conseil en management & IT, en plaçant l'humain et les valeurs au centre de toutes ses ambitions.

Q_PERIOR affiche une forte dynamique de croissance : sur les 5 dernières années, le groupe a crû en moyenne à un rythme de 10% par an. En 2022[2], Q_PERIOR a généré un chiffre d'affaires consolidé de 285,0 millions d'euros, en hausse de 21%, avec une marge opérationnelle courante de 8,1%.

Des mutations économiques profondes nécessitant de mettre les ruptures technologiques au service du business et du développement des entreprises

Depuis les vagues successives de la pandémie de Covid-19 et les bouleversements économiques et sociaux qui ont suivi, le besoin de transformation au sein des grandes organisations n'a jamais été aussi intense et aussi global. Dans chaque secteur d'activité, les entreprises font face à une concurrence de plus en plus intense et leurs modèles d'affaires sont bouleversés par l'accélération du numérique, les conséquences de la crise énergétique, mais aussi par l'irruption de l'urgence climatique et environnementale. Leurs enjeux de transformation deviennent plus larges, plus complexes et plus globaux.

Les profondes ruptures technologiques (digitalisation, data, intelligence artificielle) et l'impérieuse nécessité de savoir mettre ces technologies au service des métiers et des enjeux stratégiques des grandes entreprises nécessitent des partenaires dotés d'une taille critique et d'un ADN international.

Dans un marché du conseil en mouvement, le besoin constant de nouvelles compétences entraîne pour les cabinets de conseil un challenge permanent en matière de ressources humaines pour faire face à la guerre des talents.

En unissant leurs forces, Wavestone et Q_PERIOR souhaitent proposer une réponse nouvelle à ces défis.